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Общество

В Пензе закроют для движения мост на улице Токарной

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В Пензе в четверг, 28 марта, запретят движение по мосту на улице Токарной. Об этом предупредили в управлении ЖКХ города.

С 9:00 28-го числа до 17:00 29-го специалисты будут проводить ремонтные работы, проезд закроют. Водителям необходимо принять во внимание эту информацию и заранее составить свои маршруты.

«Ураган повалил все ограждение на пешеходной зоне моста в Междуречье (ул. Токарная)», - такую причину ограничения движения и предстоящего ремонта озвучили пензенцы в городских телеграм-каналах.

В ноябре минувшего года мост также закрывали для транспорта на несколько дней - с 7-го по 12-е число. Автомобилистам советовали использовать для объезда улицу Ростовскую.

Коммунальщики ремонтировали деформационные швы. Для пешеходов движение было открыто.

Сооружение давно нуждается в реконструкции и расширении. Цена вопроса - 900 млн рублей. Возможность таких работ горожанам обещали рассмотреть в 2024 году.

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Источник — фото УЖКХ Пензы
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