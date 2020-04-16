Провал во дворе на Дзержинского прикрыли подручными средствами

16.04.2020 | 19:25

Пустыми ямы обычно бывают на дорогах, но чаще они заполняются - когда водой, а когда и люди забивают их камнями, кирпичами.

Во дворах углубления традиционно засыпают мусором. Не может народ пройти мимо, считает своей обязанностью воспользоваться впадиной как урной. Хотя, возможно, так выравнивают поверхность.

У тропинки во дворе дома № 35 на улице Дзержинского яму под теплотрассой закидали досками, а сверху поставили ящик. Для веса, наверное.

«Там куча такая была! По-моему, ее убрали. Там выгребали все, а кто накидал - не видела», - рассказала местная жительница.

Сор снова появился, им так и норовят засыпать углубление. Деваться некуда, если двор - территория непонятно чья, добиться выравнивания участка не у кого. Приходится либо активистам изыскивать материалы, либо подручными средствами ямы закрываются, чтобы никто ноги не переломал.