На улице Мира упавшие деревья накрыли детскую площадку

14.04.2020 | 19:55

Детская площадка за домом № 13 на улице Мира пострадала. С корнем вывернуло деревья, они подмяли под себя качели. Конструкция едва видна из-под ствола, ее раздавило. Накрыло ветвями и пару других элементов.

Когда жители выбирали и обустраивали место под площадку, они и предположить не могли, что деревья, которые не выглядели аварийными, резко рухнут. Они повалились под грузом мокрого снега.

«Очень давно не приходилось такого видеть. Даже не помню, в каком году такая же снежная зима была», - прокомментировала пензячка.

У соседней высотки дворник разгребает сугробы - весенние дни выдались напряженными.

«В этот раз выпало столько, сколько за всю зиму», - отметил рабочий.

Два упавших дерева за детской площадкой, похоже, тянут за собой и третье. Еще один ствол накренился. Поодаль, ближе к аллее, виднеется вырванное с корнем дерево, тоже клонящее соседа к земле.

Природа подкормила почву дополнительной влагой за счет тающего снега, но и ущерб нанесен немалый.