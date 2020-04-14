На улице Мира упавшие деревья накрыли детскую площадку

Детская площадка за домом № 13 на улице Мира пострадала. С корнем вывернуло деревья, они подмяли под себя качели. Конструкция едва видна из-под ствола, ее раздавило. Накрыло ветвями и пару других элементов.
Когда жители выбирали и обустраивали место под площадку, они и предположить не могли, что деревья, которые не выглядели аварийными, резко рухнут. Они повалились под грузом мокрого снега.
«Очень давно не приходилось такого видеть. Даже не помню, в каком году такая же снежная зима была», - прокомментировала пензячка.
У соседней высотки дворник разгребает сугробы - весенние дни выдались напряженными.
«В этот раз выпало столько, сколько за всю зиму», - отметил рабочий.
Два упавших дерева за детской площадкой, похоже, тянут за собой и третье. Еще один ствол накренился. Поодаль, ближе к аллее, виднеется вырванное с корнем дерево, тоже клонящее соседа к земле.
Природа подкормила почву дополнительной влагой за счет тающего снега, но и ущерб нанесен немалый.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Здесь никто в ближайшее время к вам не придёт на помощь,так как у вас депутат Петрухин Роман Николаевич
Депутат Пензенской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 20.
Член партии «Единая Россия».
Их лозунг:"Всё само растает,сами всё уберут."
Другое дело округ №15.
Активисты Левого Фронта внесли свой вклад в борьбу с последствиями снегопада, который обрушился на Пензу 11-12 апреля. По инициативе координатора Левого Фронта по Пензенской области, депутата Пензенской городской Думы от КПРФ Виктора Хомца 14 апреля они очистили лесной массив в Ахунах от поваленных деревьев.
А после того как снег растает, и закончится режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, активисты Левого Фронта намерены вновь прийти сюда на субботник.
Не за бюджетное бабло субботники организуют с принудительным привлечением бюджетных работников,а сами и за свой счёт.