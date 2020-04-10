На улице Ворошилова разобрали и вывезли старые гаражи

10.04.2020 | 14:44

У бокового фасада дома № 21 на улице Ворошилова стоял целый комплекс незаконных построек. Полвека или чуть меньше ими пользовались жильцы ближайших зданий. Последствия их сноса глубоко возмутили горожанина.

«Посмотрите, какой там хаос! Надо убирать!» - отметил он.

В архивах сохранились записи прежних сюжетов: не на боксы обычно жаловались люди, а на бомжей, занимавших пустующие железные коробки, и на мусор.

«Здесь проблема дворников и частников. Делают ремонт и туда относят. Бревна уже давно тут лежат, коробки», - рассказал местный житель Анатолий.

Постройки были внесены мэрией в реестр самовольно установленных и подлежали сносу. В последний раз комплекс в целом виде был снят в феврале 2020-го. Теперь объекты разобрали и вывезли - к великой досаде бомжей и местных пьющих граждан: среди гаражей им было удобно прятаться с бутылками и закусками.

Несколько боксов еще стоят, но уже освободилась территория немалых размеров.