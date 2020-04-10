На улице Ворошилова разобрали и вывезли старые гаражи

У бокового фасада дома № 21 на улице Ворошилова стоял целый комплекс незаконных построек. Полвека или чуть меньше ими пользовались жильцы ближайших зданий. Последствия их сноса глубоко возмутили горожанина.
«Посмотрите, какой там хаос! Надо убирать!» - отметил он.
В архивах сохранились записи прежних сюжетов: не на боксы обычно жаловались люди, а на бомжей, занимавших пустующие железные коробки, и на мусор.
«Здесь проблема дворников и частников. Делают ремонт и туда относят. Бревна уже давно тут лежат, коробки», - рассказал местный житель Анатолий.
Постройки были внесены мэрией в реестр самовольно установленных и подлежали сносу. В последний раз комплекс в целом виде был снят в феврале 2020-го. Теперь объекты разобрали и вывезли - к великой досаде бомжей и местных пьющих граждан: среди гаражей им было удобно прятаться с бутылками и закусками.
Несколько боксов еще стоят, но уже освободилась территория немалых размеров.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Это не там, где один всем известный застройщик получил участок под возведение жилых домов?