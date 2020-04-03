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Из жизни | Участок дороги на улице Ивановской покрыт впадинами

03.04.2020|18:50
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Многоэтажки на Ивановской растут, а ситуация с дорогой не меняется. Путь-страдалец, путь - строительная площадка - так его называют в местных кругах. Обитатели высотки № 143 и соседних давно пытаются добиться полноценного ремонта полосы между жилыми зданиями и стройками. Ведь иной возможности для передвижения у людей нет.

«Есть заезд с Терешковой, есть заезд с Сухумской, а другой дороги нет», - рассказал житель Пензы.

Несколько лет назад на портале PenzaInform.ru в рубрике «Вопрос-ответ» размещали комментарий по поводу данного участка. Департамент ЖКХ ссылался на строительство высотки на четной стороне: техника действительно раздавила весь путь, кроме того, территория не находилась на балансе муниципального учреждения. Но многоэтажка уже стоит, а полоса пришла в еще худшее состояние.

«В конце 90-х - начале 2000-х здесь посыпали щебеночкой, но она уходит сразу. Дорога числится как асфальтированная. Я не вижу здесь асфальта», - пояснил Владимир Михайлович.

Сергею недавно пришлось ремонтировать автомобиль, изуродовавшийся на впадинах. На тот момент они были заполнены талой водой, и глубину оценить оказалось сложно.

«Ехал и задел - у меня низкая машина. Оторвал бампер, пришлось чинить за свой счет», - пожаловался мужчина.

Чем только ни заполняли ямы - в них сгинули бесследно кучи щебня, битые кирпичи. Болото поглощает колеса, скоро утонет и настил, который тоже укладывали в самую глубокую выбоину.

Журналисты «Службы 11» постараются узнать в администрации Пензы, какое будущее у участка дороги на Ивановской, соединяющего улицы Сухумскую и Терешковой.

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