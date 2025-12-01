Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног

01.12.2025 | 11:04

В Пензе участнику спецоперации, лишившемуся рук и ног, помогают вернуться к обычной жизни, рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.

К омбудсмену обратилась родственница мужчины. Она попросила оказать содействие: военнослужащему нужно было срочно попасть в госпиталь, но в силу ряда обстоятельств у него не было такой возможности.

«В результате выполнения боевых задач он получил ранения и увечья, повлекшие ампутацию рук и ног», - уточнил Владимир Фомин.

Омбудсмен вник в ситуацию и направил необходимые письма и запросы в правоохранительные и государственные органы.

«В результате активного межведомственного взаимодействия военнослужащий своевременно смог прибыть в госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, где ему произведено протезирование верхних и нижних конечностей, и он постепенно сможет возвращаться к обычной жизни», - сообщил Владимир Фомин.