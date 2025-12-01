Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног

В Пензе участнику спецоперации, лишившемуся рук и ног, помогают вернуться к обычной жизни, рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.
К омбудсмену обратилась родственница мужчины. Она попросила оказать содействие: военнослужащему нужно было срочно попасть в госпиталь, но в силу ряда обстоятельств у него не было такой возможности.
«В результате выполнения боевых задач он получил ранения и увечья, повлекшие ампутацию рук и ног», - уточнил Владимир Фомин.
Омбудсмен вник в ситуацию и направил необходимые письма и запросы в правоохранительные и государственные органы.
«В результате активного межведомственного взаимодействия военнослужащий своевременно смог прибыть в госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, где ему произведено протезирование верхних и нижних конечностей, и он постепенно сможет возвращаться к обычной жизни», - сообщил Владимир Фомин.
Новости по теме
- Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили
- Падение БПЛА: в Тамале завершили восстановительные работы
- Стали известны результаты подворного обхода в Тамале
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО
- Время службы добровольцем на СВО учтут в пенсии за выслугу лет
- В Тамале после ночного ЧП проведут подворный обход
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- В Пензенской области ввели квоты приема особенных детей в лагеря
Последние новости
- В Пензе спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
- Пензенцы сломали уличную колонку на Шуисте
- В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза
- Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- Житель Спасского района посчитал, что его незаконно призвали в армию
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!