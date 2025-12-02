Из жизни

Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя

В Колышлее 37-летнюю местную жительницу оштрафовали за оскорбление учительницы.

8 октября педагог позвонила матери школьника, чтобы поставить ее в известность о поведении сына. Та в ответ произнесла в адрес учительницы нецензурные слова, которыми унизила ее честь и достоинство.

Педагог решила не оставлять это безнаказанным и обратилась в прокуратуру.

Высказывания женщины оценил эксперт. Он счел, что в них содержится унизительная оценка личности учителя, выраженная в неприличной форме, сообщили в надзорном органе.

В отношении матери ученика возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд признал ее виновной и оштрафовал на 3 000 рублей.

