Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой

В Пензе будут судить 72-летнего местного жителя, который оплачивал поездки в общественном транспорте чужой банковской картой.
В мае этого года пенсионер нашел карту на остановке и решил взять себе. В течение 2 месяцев горожанин приложил ее к валидатору 213 раз. Таким образом, он потратил на билеты в автобусах и троллейбусах 6 390 рублей.
Владелец карты обратился в правоохранительные органы, и вскоре вора нашли при помощи камер, установленных в транспорте.
В отношении пензенца возбудили уголовное дело, он признал вину и возместил причиненный ущерб.
Все материалы направлены в Ленинский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Россиян предупредили о росте «бабушкиных схем» при продаже машин
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В России не отвечавшую на звонки пенсионерку объявили мертвой по ошибке
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
Последние новости
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- В Пензе спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга
- Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
- Пензенцы сломали уличную колонку на Шуисте
- В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза
- Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!