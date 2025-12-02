Из жизни

Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой

В Пензе будут судить 72-летнего местного жителя, который оплачивал поездки в общественном транспорте чужой банковской картой.

В мае этого года пенсионер нашел карту на остановке и решил взять себе. В течение 2 месяцев горожанин приложил ее к валидатору 213 раз. Таким образом, он потратил на билеты в автобусах и троллейбусах 6 390 рублей.

Владелец карты обратился в правоохранительные органы, и вскоре вора нашли при помощи камер, установленных в транспорте.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело, он признал вину и возместил причиненный ущерб.

Все материалы направлены в Ленинский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

