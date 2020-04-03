03.04.2020 | 16:10

Обгоревшее дерево не даст забыть Нине Григорьевне о пожаре. Он случился, когда стемнело. Женщина живет на первом этаже дома № 12 на Карла Маркса и видела все.

«Я выглянула в окно, кошек выпустила, было еще мало. Потом ребята выбежали все: как начало полыхать! Все сухое - метров десять в вышину. Приехала пожарная, лили, лили. Каждый сучок горел, летела шкура от них», - рассказала очевидец Нина Григорьевна.

За стеной - предприятие, где находятся легковоспламеняющиеся материалы. Если бы искры попали туда, случилась бы трагедия, уверена женщина. Весь дом натерпелся страху из-за чьей-то небрежности или умышленного поступка.

«И все вышли на балконы. Мужчины вышли: это, говорят, что такое? Это разум у кого-то есть такой, чтобы поджечь?» - сообщила горожанка.

Растения за зданием старые, их специально никто не сажал - так называемый самосев. Кустарник жильцы обычно вырезали, если он мешал, а с деревьями им без спецтехники не справиться. Люди обращались в управляющую компанию.

«Два спилили три года назад, а это не успели. «Приедем, приедем», потом одно домоуправление развалилось, второе, и сейчас вот развалилось. Звонила-звонила, у нас документы там на три дерева были подписаны», - пояснила Нина Григорьевна.

Если бы вовремя вырубили корявого великана, то не было бы и пожара, так испугавшего жителей.

Теперь придется ждать, когда появится новая управляющая компания.

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