Сетевое издание|18+|Пятница|3 апр 2020|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Из жизни | На улице Карла Маркса загорелось высокое дерево

03.04.2020|16:10
Печать

Обгоревшее дерево не даст забыть Нине Григорьевне о пожаре. Он случился, когда стемнело. Женщина живет на первом этаже дома № 12 на Карла Маркса и видела все.

«Я выглянула в окно, кошек выпустила, было еще мало. Потом ребята выбежали все: как начало полыхать! Все сухое - метров десять в вышину. Приехала пожарная, лили, лили. Каждый сучок горел, летела шкура от них», - рассказала очевидец Нина Григорьевна.

За стеной - предприятие, где находятся легковоспламеняющиеся материалы. Если бы искры попали туда, случилась бы трагедия, уверена женщина. Весь дом натерпелся страху из-за чьей-то небрежности или умышленного поступка.

«И все вышли на балконы. Мужчины вышли: это, говорят, что такое? Это разум у кого-то есть такой, чтобы поджечь?» - сообщила горожанка.

Растения за зданием старые, их специально никто не сажал - так называемый самосев. Кустарник жильцы обычно вырезали, если он мешал, а с деревьями им без спецтехники не справиться. Люди обращались в управляющую компанию.

«Два спилили три года назад, а это не успели. «Приедем, приедем», потом одно домоуправление развалилось, второе, и сейчас вот развалилось. Звонила-звонила, у нас документы там на три дерева были подписаны», - пояснила Нина Григорьевна.

Если бы вовремя вырубили корявого великана, то не было бы и пожара, так испугавшего жителей.

Теперь придется ждать, когда появится новая управляющая компания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте