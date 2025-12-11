Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек

Днем в четверг, 11 декабря, на улице Кирпичной в Пензе (Заводской район) случился пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло на литейно-механическом заводе «МашСталь».
Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 14:24. На место выехали 37 человек личного состава на 8 спецмашинах.
«Горело масло в приямке на площади 40 кв. м внутри железобетонного здания», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Никто из людей не пострадал. По факту пожара сейчас проводится проверка.
Утром того же дня на улице Арбековской в Пензе огонь уничтожил деревянный 1-этажный дом общей площадью 100 кв. м. Кроме того, пострадала крыша соседнего строения на площади 3 кв. м. С места пожара эвакуировали 3 пропановых баллона.
