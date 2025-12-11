Происшествия

Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек

Печать
Telegram

Днем в четверг, 11 декабря, на улице Кирпичной в Пензе (Заводской район) случился пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло на литейно-механическом заводе «МашСталь».

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 14:24. На место выехали 37 человек личного состава на 8 спецмашинах.

«Горело масло в приямке на площади 40 кв. м внутри железобетонного здания», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал. По факту пожара сейчас проводится проверка.

Утром того же дня на улице Арбековской в Пензе огонь уничтожил деревянный 1-этажный дом общей площадью 100 кв. м. Кроме того, пострадала крыша соседнего строения на площади 3 кв. м. С места пожара эвакуировали 3 пропановых баллона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети