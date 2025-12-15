Происшествия

На улице Злобина в Пензе после ДТП загорелся автомобиль

Днем в понедельник, 15 декабря, на улице Злобина в Пензе загорелся автомобиль. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 11:24.

Прямо на дороге вспыхнула Kia - это случилось после столкновения с другой машиной.

Пожар был ликвидирован силами 5 человек личного состава и 1 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что оба автомобиля при ударе получили механические повреждения.

Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.

