На улице Злобина в Пензе после ДТП загорелся автомобиль

Днем в понедельник, 15 декабря, на улице Злобина в Пензе загорелся автомобиль. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 11:24.
Прямо на дороге вспыхнула Kia - это случилось после столкновения с другой машиной.
Пожар был ликвидирован силами 5 человек личного состава и 1 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В Госавтоинспекции уточнили, что оба автомобиля при ударе получили механические повреждения.
Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.
