В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

В понедельник, 8 декабря, при пожаре в Городищенском районе пострадал человек.
В 13:07 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Александровке на улице Полевой загорелись строения. На тушение пламени привлекли 11 человек и 3 единицы техники.
Огонь уничтожил хозяйственную постройку общей площадью 27 кв. м и металлический гараж размером 17,5 кв. м.
В ЧП пострадал 62-летний мужчина.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
22 ноября в поселке Монтажном произошел пожар в расселенном доме на улице Пригородной. В ЧП также пострадал мужчина.
