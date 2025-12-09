В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

09.12.2025 | 10:07

В понедельник, 8 декабря, при пожаре в Городищенском районе пострадал человек.

В 13:07 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Александровке на улице Полевой загорелись строения. На тушение пламени привлекли 11 человек и 3 единицы техники.

Огонь уничтожил хозяйственную постройку общей площадью 27 кв. м и металлический гараж размером 17,5 кв. м.

В ЧП пострадал 62-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 ноября в поселке Монтажном произошел пожар в расселенном доме на улице Пригородной. В ЧП также пострадал мужчина.