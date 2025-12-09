Происшествия

В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

Печать
Telegram

В понедельник, 8 декабря, при пожаре в Городищенском районе пострадал человек.

В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

В 13:07 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Александровке на улице Полевой загорелись строения. На тушение пламени привлекли 11 человек и 3 единицы техники.

Огонь уничтожил хозяйственную постройку общей площадью 27 кв. м и металлический гараж размером 17,5 кв. м.

В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

В ЧП пострадал 62-летний мужчина.

В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 ноября в поселке Монтажном произошел пожар в расселенном доме на улице Пригородной. В ЧП также пострадал мужчина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото МЧС
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети