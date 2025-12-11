При пожаре на улице Заводской в Пензе спасли трех человек

11.12.2025 | 09:23

Днем в среду, 10 декабря, на улице Заводской в Пензе (Заводской район) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:35.

В одном из многоквартирных домов в общем коридоре сгорели предметы мебели на площади 10 квадратных метров.

На тушение выезжали 16 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.

«Спасены 3 человека, 10 - эвакуированы», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.