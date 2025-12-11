Происшествия

При пожаре на улице Заводской в Пензе спасли трех человек

Печать
Telegram

Днем в среду, 10 декабря, на улице Заводской в Пензе (Заводской район) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:35.

В одном из многоквартирных домов в общем коридоре сгорели предметы мебели на площади 10 квадратных метров.

На тушение выезжали 16 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.

«Спасены 3 человека, 10 - эвакуированы», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото МЧС
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети