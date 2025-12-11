При пожаре на улице Заводской в Пензе спасли трех человек

Днем в среду, 10 декабря, на улице Заводской в Пензе (Заводской район) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:35.
В одном из многоквартирных домов в общем коридоре сгорели предметы мебели на площади 10 квадратных метров.
На тушение выезжали 16 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.
«Спасены 3 человека, 10 - эвакуированы», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Новости по теме
- На ул. Арбековской загорелся дом с 3 пропановыми баллонами
- В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина
- На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома
- На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал
- На хлебокомбинате в Кузнецке огонь уничтожил 40 тонн семечек
- В Кузнецке пожар на хлебокомбинате тушил 21 человек
- Российская школьница подозревается в расправе над матерью
- В Кузнецком районе огнем повредило крупную надворную постройку
- Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»
- В Монтажном при пожаре в расселенном доме пострадал мужчина
Последние новости
- В Нижнеломовском районе две фуры врезались в забор, есть пострадавшие
- В Городищенском районе перевернулась иномарка
- На ул. Арбековской загорелся дом с 3 пропановыми баллонами
- В ДТП с такси на ул. Антонова пострадали 2 человека
- В тройном ДТП на улице Терновского пострадали 3 человека
- В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина
- В Пензе ищут очевидцев нетипичного ДТП на улице Нейтральной
- В Городищенском районе ищут дезориентированного пенсионера
- Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру
- Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!