В Кузнецком районе огонь уничтожил жилой дом

Днем в понедельник, 15 декабря, в селе Шишовка Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 12:21.
На улице Гражданской огонь уничтожил жилой дом общей площадью 60 квадратных метров.
Тушением пламени занимались 6 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.
Никто из людей при пожаре не пострадал.
Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливается причина происшествия, уточнили в МЧС.
