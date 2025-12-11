На ул. Арбековской загорелся дом с 3 пропановыми баллонами

Утром в четверг, 11 декабря, на улице Арбековской в Пензе произошел серьезный пожар.
Спасатели получили сообщение о ЧП в 7:23, на место выехали 25 сотрудников МЧС, привлекалось 6 спецмашин.
Огонь уничтожил деревянный одноэтажный дом общей площадью 100 кв. м. Кроме того, пострадала крыша соседнего дома на площади 3 кв. м.
«Эвакуировано 3 пропановых баллона. Пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Причина пожара сейчас устанавливается.
10 декабря на улице Заводской в Пензе в одном из многоквартирных домов в общем коридоре сгорели предметы мебели. Трех человек спасли, 10 - эвакуировали.
