В Пензе из-за электросамоката загорелась квартира

Утром в субботу, 13 декабря, в пятиэтажном доме на улице Металлистов в Пензе произошел пожар.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило спасателям в 6:17. На тушение пламени привлекли 25 человек и 6 единиц техники.

Выгорела комната площадью 15 кв. м. Пожарные спасли двух человек: 49-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Они пострадали.

Из дома эвакуировали 6 человек.

«По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание аккумулятора электросамоката», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Источник — фото МЧС
