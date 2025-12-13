В Пензе из-за электросамоката загорелась квартира

Утром в субботу, 13 декабря, в пятиэтажном доме на улице Металлистов в Пензе произошел пожар.
Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило спасателям в 6:17. На тушение пламени привлекли 25 человек и 6 единиц техники.
Выгорела комната площадью 15 кв. м. Пожарные спасли двух человек: 49-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Они пострадали.
Из дома эвакуировали 6 человек.
«По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание аккумулятора электросамоката», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Новости по теме
- В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар
- Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек
- На ул. Арбековской загорелся дом с 3 пропановыми баллонами
- При пожаре на улице Заводской в Пензе спасли трех человек
- В Городищенском районе при пожаре пострадал мужчина
- На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома
- На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал
- На хлебокомбинате в Кузнецке огонь уничтожил 40 тонн семечек
- В Кузнецке пожар на хлебокомбинате тушил 21 человек
- Утвержден список мест в Пензе, где запрещено оставлять самокаты
Последние новости
- В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек
- В аварии на трассе М-5 у Атмиса пострадали 4 человека
- В Нижнеломовском районе две фуры врезались в забор, есть пострадавшие
- В Городищенском районе перевернулась иномарка
- На ул. Арбековской загорелся дом с 3 пропановыми баллонами
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!