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Из жизни | На улице Московской за контейнерной площадкой образовалась свалка

02.04.2020|17:16
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Пензенец Алексей Николаевич попросил обратить внимание на свалку выше дома № 10 на Московской. Она возникла за контейнерной площадкой. Пятачок, на котором стоит бак, чистый. За пределами частично сломанной ограды - кучи мусора, ветки срезанные и сломанные после ремонта сетей. Только жесткие штрафы помогут справиться с этим. Взывать к совести, упрашивать, ругать - безнадежно.

Закулисье центральной части города портят и местные жители, и предприниматели. Последние, получив товар, выкинули тару за пределами площадки. Обитатели домов делали ремонт, обновляли мебель и ненужное отправили туда же, за ограду.

Неисправимы люди, досадует Алексей Николаевич: неужели не понимают, что отравляют и настоящее, и будущее, подавая пример остальным, уродуют пейзаж в отдельности и природу в целом.

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