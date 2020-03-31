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Из жизни | Пензенцам неудобно ходить по тротуару на улице Рахманинова

31.03.2020|15:48
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Житель Арбекова обратил внимание на тротуары на улице Рахманинова: не везде они в приличном состоянии. Напротив храма Петра и Павла часть заасфальтировали в 2019 году, часть отремонтировали с помощью заплаток еще раньше - когда меняли бордюры. А рядом с переходом - вообще грунтовка. Чуть дальше твердое покрытие настолько узко, что люди идут по газонам.

«Тротуара нормального нет - это больше всего волнует. К 350-летию Пензы обращались в «Дормост» и в Октябрьскую администрацию. Все обещали что-нибудь придумать. До сих пор придумывают», - рассказал пензенец Василий Николаевич.

Затраты необходимы не очень значительные, как подсчитал мужчина объем работ. Ведь частично тротуар заменили в предыдущие годы.

«Тут немножко, затрат мало будет. На той стороне хороший тротуар, там прямо душа радуется, а этот участок забыли почему-то. Здесь и в баню ходят, и в шестую больницу - много ходят», - отметил горожанин.

В некоторых местах асфальт есть, но за годы скрылся под слоем грязи. Особенно это проявляется в ненастье.

«По осени, по весне - грязь, не пройти здесь», - пожаловался мужчина, имея в виду участок на четной стороне улицы Рахманинова, в районе дома № 42.

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Гость|31.03.2020 19:26|

Неудобно,так не ходите !

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