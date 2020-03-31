31.03.2020 | 16:32

Дорога на улице Мира, по которой можно добраться до лицея № 55, стала еще хуже. За зиму ямы разрослись. Все, что в них засыпали (асфальтовая крошка, щебень), исчезло, края выбоин обломались.

Валентин Михайлович не рискует выдвигаться даже на своей боевой «Оке».

«Я там проезжаю кое-как, езжу редко. Но здесь бесконечная вереница машин. Привозят детей в школу, в обед отвозят и в вечернее время. Они постоянно ездят», - рассказал мужчина.

О том, сколь плотен здесь поток авто, журналисты «Службы 11» уже рассказывали. На узкой полосе тяжело разминуться, особенно сложно было зимой на неочищенном пути.

«Приходится ребенка немного пораньше возить в школу, чтобы как раз избежать транспортного коллапса, потому что машины разъехаться не могут», - пояснил горожанин.

Давно не асфальтированная полоса не способна выдержать такого мощного давления - она дробится, рассыпается под колесами. Когда лужи высохнут, начнут клубиться тучи пыли.

«Безобразие! Больше ничего сказать не могу», - отметил Валентин Михайлович.

Проезжая часть служит еще и пешеходам - тротуаров нет. Люди идут по раздробленной дороге, разбивая обувь.

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