28.03.2020 | 19:18

Рядом с каждым домом есть колодец - водопроводный, канализационный, сетевой. На Ударной они почему-то не имеют крышек, отверстия принято прятать под настилами. Не так жутко выглядит, когда здание жилое, это значит, что люк под присмотром. Но дом № 8 снесли, а шахта осталась, и она у края тротуара.

«Мы смотрим. Где колодцы, там ставят знаки, что открыты. Мы обходим их. Снег сошел - и видно, что колодец там покрытый. Наверное, не успели еще обозначить», - предположила горожанка.

Доски гнилые, очевидно непрочные, а шахта достаточно глубокая.

«Я редко сейчас выхожу и не совсем обращаю на это внимание», - призналась пенсионерка.

Оступиться ненароком может каждый, особенно если погружен в свои думы.

«Нет, я хочу нырнуть - и никак не получается. Я экстремал, да», - пошутил мужчина.

Оптимизм всегда выручает, поэтому о варианте провалиться в коммунальные недра некоторые раздумывают с улыбкой.

Только нужен ли колодец рядом с тротуаром на Ударной, ведь дом, к которому он с большой долей вероятности имел отношение, уже снесли...

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