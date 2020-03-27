27.03.2020 | 15:28

Трещина проявилась внезапно. Она опоясала все помещение под лестничным маршем на первом этаже Кирова, 30. В нем находится тепловой узел.

«Ну конечно, дом у нас не обрушится, но проблемы будут серьезные. Желательно с этим делом поторопиться», - отметил председатель совета дома Александр Александрович.

Кирова, 30, - дом переменной этажности. Там, где уклон, - шесть этажей, на подъеме - пять. Трещина появилась в подъезде, где шесть этажей. По какой причине расслоилась кирпичная кладка, могут сказать только специалисты.

«Надо проводить исследования, делать замеры, ставить строительные маяки», - рассказал бывший председатель совета дома Иван Акимович.

О том, что случилось, жильцы сразу сообщили в управляющую организацию ЖЭМУП № 7. Но на скорый результат не очень-то надеются. Уже вторая неделя ожидания.

«У нас мастер поменялся, четвертый или пятый за год, и с этим делом проблема. Говорим одно, а второй мастер приходит и уже решает заново», - пожаловался Александр Александрович.

Но в данном случае промедление опасно: никто не знает, что произойдет дальше с трещиной. Если кирпичи вывалятся, то перекроют выход из квартир жильцам первого этажа. Хорошо, если людей в тот момент не будет на площадке.

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