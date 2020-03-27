Сетевое издание|18+|Пятница|27 мар 2020|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Из жизни | На пр-те Строителей не могут починить ограду контейнерной площадки

27.03.2020|16:04
Печать

Кто-то серьезно изуродовал забор контейнерной площадки, а коммунальщикам и дела нет, говорит житель Арбекова. Рядом с домом № 17а на проспекте Строителей ограда частично повалена, причем в таком состоянии мусорка находится не один месяц. Пора бы уже починить.

«В прошлом году давал заявку, обещали на этот год. В этом году звоню в районное коммунальное хозяйство, а они меня переадресовывают на городское. Звоню в городское, а они в районное. Так и футболят туда-сюда», - пожаловался Александр Сергеевич.

Причину, почему контейнерная площадка стала такой, мужчина не знает. Говорит, уже важно не искать виновного (вряд ли это теперь можно сделать), а принимать меры.

«Кто знает, отчего? Понемножку. То бомжи оторвут, мало ли что здесь», - отметил он.

Вместе с изгородью неплохо бы закупить и сетку - так можно сделать забор повыше.

«Чтобы мусор не разлетался. Здесь хорошо недавно приезжали убрали, а вообще вся площадь была засеяна мусором. Куда ни позвонишь, вопрос не решается. Вообще невозможно решить», - сообщил Александр Сергеевич.

Другие местные жители поддерживают мужчину. Ведь пакеты летят не только на пустырь, но и на дорогу, где ходят люди. Получить по лицу грязным полиэтиленом - дело малоприятное.

«Разносит. Но здесь еще лазают те, кто собирает мусор, бабки, которые расшвыряют и кидают все», - пояснила горожанка.

Забор от человеческой беспечности не спасет, но ветер разносить пакеты уже не станет. Территория будет более ухоженной и красивой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|27.03.2020 18:38|

Где Иван там хаос и бардак

Гость|27.03.2020 18:59|

Это нормально

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте