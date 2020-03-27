27.03.2020 | 16:04

Кто-то серьезно изуродовал забор контейнерной площадки, а коммунальщикам и дела нет, говорит житель Арбекова. Рядом с домом № 17а на проспекте Строителей ограда частично повалена, причем в таком состоянии мусорка находится не один месяц. Пора бы уже починить.

«В прошлом году давал заявку, обещали на этот год. В этом году звоню в районное коммунальное хозяйство, а они меня переадресовывают на городское. Звоню в городское, а они в районное. Так и футболят туда-сюда», - пожаловался Александр Сергеевич.

Причину, почему контейнерная площадка стала такой, мужчина не знает. Говорит, уже важно не искать виновного (вряд ли это теперь можно сделать), а принимать меры.

«Кто знает, отчего? Понемножку. То бомжи оторвут, мало ли что здесь», - отметил он.

Вместе с изгородью неплохо бы закупить и сетку - так можно сделать забор повыше.

«Чтобы мусор не разлетался. Здесь хорошо недавно приезжали убрали, а вообще вся площадь была засеяна мусором. Куда ни позвонишь, вопрос не решается. Вообще невозможно решить», - сообщил Александр Сергеевич.

Другие местные жители поддерживают мужчину. Ведь пакеты летят не только на пустырь, но и на дорогу, где ходят люди. Получить по лицу грязным полиэтиленом - дело малоприятное.

«Разносит. Но здесь еще лазают те, кто собирает мусор, бабки, которые расшвыряют и кидают все», - пояснила горожанка.

Забор от человеческой беспечности не спасет, но ветер разносить пакеты уже не станет. Территория будет более ухоженной и красивой.

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