24.03.2020 | 15:04

О том, что ждать транспорт нужно у дома № 8 на проспекте Победы, теперь свидетельствует лишь специальная табличка. Павильон исчез, на его месте остались песчаная подушка и каркас еще более ранней конструкции меньшего размера.

Когда-то там располагался не просто навес со стенками, но и торговая точка, в которой продавали цветы. Потом ларек закрылся, некоторое время он так и простоял.

«Убрали примерно недели две назад, все распилили и забрали. Я надеюсь, что к 9 мая должны все сделать. Это не где-то там во дворах. Заасфальтируют - и все будет нормально», - отметил житель Пензы Николай.

Несколько лет назад было принято решение о замене павильонов с ларьками на так называемые пустышки. Пензенцы неоднозначно отнеслись к нововведению, говорили, что лавочки стали меньше, отмечали прозрачные стенки или их отсутствие, жаловались на скромный размер конструкций - во время дождя немногие могут уместиться внутри.

Журналисты 11 канала поинтересовались у Николая его отношением к таким остановкам.

«Сами по себе пустышки плохие, я бы сказал по-другому, но не могу. Если здесь я мог бы спрятаться от дождя, но там я нигде не спрячусь. На проспекте Победы однажды 15 человек спрятались от дождя, а под этой разве спрячешься?» - пояснил мужчина.

Удивляет и отложенная по времени замена. Если уж решили отказаться от ларьков, то можно ведь делать это в плановом режиме: сначала заказать новую конструкцию, а потом сносить старую.

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