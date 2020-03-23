23.03.2020 | 16:32

Сквер возле завода «Химмаш» требует ухода, говорят прохожие. Проблема со старыми деревьями: ветки падают вниз, никто их не убирает. Добавляют мусора нетрезвые компании. Особенно много их, судя по количеству пустой тары, у памятника вождю мирового пролетариата.

«Невоспитанные. Не только у Ильича нельзя пить, вообще на улице нельзя пить. Раз такие люди, они где хочешь выпьют», - отметил пензенец Вальтер Яковлевич.

Мужчина считает, что корни проблемы нужно искать в том, что с приходом капитализма советский принцип закрепления территории за определенным предприятием исчез. Раньше работники выходили на субботники, стояли лавочки. А этому предшествовало создание сквера и одного из крупнейших заводов Пензы.

«Я помню, мы студентами были, эту крышу строили. С самого начала все помню. Здесь поле было, частный сектор», - рассказал мужчина.

Летом в сквере не лучше, лишь бутылки немного скрывает трава.

«Здесь очень плохие дорожки, одни рытвины и ухабины. Пух грязь создал», - пояснила пенсионерка.

Лишь небольшая часть сквера в нормальном состоянии: есть и асфальт, и скамейки, и даже памятник, установленный несколько лет назад.

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