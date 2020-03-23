23.03.2020 | 17:05

По неизвестной причине с торца дома № 3 на Ленинградской улице появился провал. Под асфальтом образовалась пустота. Опасное место кто-то из доброжелателей обозначил палкой с разорванным пакетом. Днем вряд ли можно не заметить такую неровность, а вот вечером - вполне, говорят местные жители.

«Недавно его не было, буквально вчера или позавчера не было. Наверное, тут идет какая-то труба, я так думаю. Проехала машина и туда провалилась. Платят люди за машину, за дорогу, а дорог как не было, так и нет. За что платят автомобилисты, вообще непонятно», - отметила пенсионерка.

Версия провала из-за утечки из коммуникаций - первая из возможных, но смущает отсутствие воды. Из-за чего грунт мог просесть так, что асфальт ушел вниз, не совсем понятно, и со временем появления неровности нет ясности.

«Я до вчерашнего дня не видел тут ничего, а вчера шел и увидел», - рассказал пензенец.

«Мне кажется, недели две назад, я тут мало езжу. Если честно, страшно», - пояснил водитель.

Так асфальт уходит вниз впервые, говорят жители Западной Поляны. А вот люди из Арбекова провалы на проспекте Строителей наблюдают часто, причем практически в одном и том же месте. В последний раз это произошло две недели назад: заплатка просела, водители ее объезжали, вспоминая, как в апреле 2019-го посреди дороги образовалась настоящая дыра, в которую легко мог угодить автомобиль. Внизу бушевал поток - вода размыла почву.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.