13.03.2020 | 15:12

Не прошло и года, как на проспекте Строителей снова обозначился провал - на крайней правой полосе, если ехать из центра. При свете дня водители вовремя замечают углубление и перестраиваются на вторую.

«Очень опасно, особенно если покрыто водой», - отметила автолюбительница.

Проваливается грунт под свежей заплаткой - там неоднократно чинили сети. Под полотном дороги тянутся коммуникации. Их проложили во второй половине прошлого столетия, когда создавался район.

«Здесь кругом были болота, стояла только пятиэтажка и строился дом. Здесь это постоянно. Наверное, воды ходят», - рассказал житель Пензы.

В апреле 2019-го прорвало городской канализационный коллектор, вода размыла все слои, обрушился асфальт на третьей полосе. Глубина - метра четыре.

«На моих глазах эта яма увеличилась в два раза, она проваливалась пластом», - рассказал очевидец.

То громадное углубление было чуть дальше вновь образующегося. Оно, предположительно, по размерам может стать больше прежнего.

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