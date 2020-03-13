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Из жизни | На проспекте Строителей обозначился очередной провал

13.03.2020|15:12
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Не прошло и года, как на проспекте Строителей снова обозначился провал - на крайней правой полосе, если ехать из центра. При свете дня водители вовремя замечают углубление и перестраиваются на вторую.

«Очень опасно, особенно если покрыто водой», - отметила автолюбительница.

Проваливается грунт под свежей заплаткой - там неоднократно чинили сети. Под полотном дороги тянутся коммуникации. Их проложили во второй половине прошлого столетия, когда создавался район.

«Здесь кругом были болота, стояла только пятиэтажка и строился дом. Здесь это постоянно. Наверное, воды ходят», - рассказал житель Пензы.

В апреле 2019-го прорвало городской канализационный коллектор, вода размыла все слои, обрушился асфальт на третьей полосе. Глубина - метра четыре.

«На моих глазах эта яма увеличилась в два раза, она проваливалась пластом», - рассказал очевидец.

То громадное углубление было чуть дальше вновь образующегося. Оно, предположительно, по размерам может стать больше прежнего.

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Гость|13.03.2020 18:40|

А почему не выставлены ограждения? Куда смотрит начальник МУП Пензадормост Октябрьского района??

Гость|13.03.2020 18:44|

Вот бы Иван провалился.

Гость|13.03.2020 18:56|

Там кипяток?

Гость|13.03.2020 19:07|

Там только за год раза 4 было!Разлом/провал Кувайцева-Ильина снова проявил свою активность!Если снова провалиться то надо поставить памятный знак и ..... выгнать Кувайцева из чиновников вообще ,это его наследие.

Гость|13.03.2020 19:09|

Гость писал(a):

!Разлом/провал Кувайцева-Ильина
Арт-объект губернаторский будет?

Гость|13.03.2020 19:11|

Гость писал(a):

Гость|13.03.2020 18:56|

Там кипяток?

Приказано было заполнить сливовым варением!

Гость|13.03.2020 19:13|

Ивана туда с гармонью. Пусть обозначает опасное место.

Гость|13.03.2020 19:19|

Гость писал(a):

Там кипяток?
Дерьмо. Дерьмо там. Там сгнивший ж/б канализационный коллектор, больше метра диаметром.

Проклятые коммуняки понастроили столько всяких сетей, что теперешние капиталистические "высокоэффективные" манагеры не успевают просто обслужить вовремя.

Гость|13.03.2020 19:21|

Гость писал(a):

Проклятые коммуняки понастроили столько всяких сетей из говна и палок, наспех и некачественно
Вот соглашусь!

Гость|13.03.2020 19:21|

Из тел водителей "чопики" на дырявые трубы?

Имя: Гость
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