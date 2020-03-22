22.03.2020 | 12:03

Въезд во дворы на Карпинского с торца дома № 37 похож на лунную поверхность - весь в многочисленных кратерах. Только созданы они не падающими метеоритами, а колесами машин. Путь ведет к нескольким жилым высоткам и школе, автопоток оживленный. Водители ругаются, но едут, деваться некуда.

«Какие могут быть впечатления, когда здесь как после бомбежки? Дорога очень плохая. Хотя бы отсыпали щебнем, хоть что-то бы предприняли. Хоть что-то лучше, чем ничего», - высказала пожелания автолюбительница.

«И подвеска, и все летит, соответственно и платим. И дорожные платим - и хотели бы иметь лучшие дороги, чтобы наши машины подольше нам служили», - напомнила она о правах владельцев машин.

У некоторых эмоции зашкаливают настолько, что цензурных слов не хватает.

«Я же взрослый человек - и на это смотреть! Без камеры могу сказать, а так не буду говорить ничего», - пояснил горожанин.

Пешеходы поддерживают автомобилистов. Они могут ямы обойти, но при этом нужно лавировать на проезжей части, уворачиваясь не только от машин, но и от брызг в сырую погоду.

«Дорога ужасная! И машины прыгают, и мы - на нас, пешеходов, брызгают постоянно. Мы не знаем, в какую сторону отбежать», - усмехнулась над собственными затруднениями пензячка.

Можно предположить, что на участке твердое покрытие должно быть не очень старым. Тут проводили раскопки - меняли трубы. В сентябре 2015-го асфальта еще не было, полным ходом шли работы. При этом проезд полностью перекрыли, а пешеходы протискивались в узком пространстве. Дорогу восстановили или в конце того года, или в следующем.

«Асфальт меняли, но так... Очень даже неправильно. Во-первых, мне кажется, они меняли частично, не полностью. Ямы засыпали и, как правило, так и замазали», - высказала свое мнение женщина.

Вот и прыгают автомобилисты на ухабах, хотя дороге всего лишь около четырех лет.

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