Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 мар 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Из жизни | Кратеры на улице Карпинского напоминают пензенцам о Луне

22.03.2020|12:03
Печать

Въезд во дворы на Карпинского с торца дома № 37 похож на лунную поверхность - весь в многочисленных кратерах. Только созданы они не падающими метеоритами, а колесами машин. Путь ведет к нескольким жилым высоткам и школе, автопоток оживленный. Водители ругаются, но едут, деваться некуда.

«Какие могут быть впечатления, когда здесь как после бомбежки? Дорога очень плохая. Хотя бы отсыпали щебнем, хоть что-то бы предприняли. Хоть что-то лучше, чем ничего», - высказала пожелания автолюбительница.

«И подвеска, и все летит, соответственно и платим. И дорожные платим - и хотели бы иметь лучшие дороги, чтобы наши машины подольше нам служили», - напомнила она о правах владельцев машин.

У некоторых эмоции зашкаливают настолько, что цензурных слов не хватает.

«Я же взрослый человек - и на это смотреть! Без камеры могу сказать, а так не буду говорить ничего», - пояснил горожанин.

Пешеходы поддерживают автомобилистов. Они могут ямы обойти, но при этом нужно лавировать на проезжей части, уворачиваясь не только от машин, но и от брызг в сырую погоду.

«Дорога ужасная! И машины прыгают, и мы - на нас, пешеходов, брызгают постоянно. Мы не знаем, в какую сторону отбежать», - усмехнулась над собственными затруднениями пензячка.

Можно предположить, что на участке твердое покрытие должно быть не очень старым. Тут проводили раскопки - меняли трубы. В сентябре 2015-го асфальта еще не было, полным ходом шли работы. При этом проезд полностью перекрыли, а пешеходы протискивались в узком пространстве. Дорогу восстановили или в конце того года, или в следующем.

«Асфальт меняли, но так... Очень даже неправильно. Во-первых, мне кажется, они меняли частично, не полностью. Ямы засыпали и, как правило, так и замазали», - высказала свое мнение женщина.

Вот и прыгают автомобилисты на ухабах, хотя дороге всего лишь около четырех лет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|22.03.2020 12:27|

карпинского.весь город такой.......

Гость|22.03.2020 12:27|

Сделают, там на фото кирпичный домик со светлыми балконами, в нем живет типа элита пензенская. Светские львицы, львы... Так что сделают дорогу.

Гость|22.03.2020 12:34|

Ударим по бездорожью карантином! Сидим дома!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте