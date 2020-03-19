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Из жизни | Жители Старочеркасской улицы не могут пользоваться уличным туалетом

19.03.2020|18:42
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Двухэтажка № 9 на Старочеркасской признана аварийной в 2015 году, предположительный срок расселения - 2023-й. Но здание уже словно списано со счетов управляющей компанией.

Хотя квитанции ЖЭМУП № 7 присылает и исправно взимает по 10 рублей 40 копеек с квадратного метра площади. Указано только «Содержание жилья», а очень важная статья «Сбор и вывоз жидких отходов» из платежного документа исчезла. Туалет почти на 20 семей остался без присмотра.

«В ведерке все выносим сюда. Я говорила, приезжали из Железнодорожной администрации, он зашел: «У вас еще хорошо». Я говорю: «У вас, наверное, в туалете лучше, чем у нас в коридорах и в комнатах». Кое-как, где прибьешь, где заклеишь», - пожаловалась Нина Васильевна.

«Яма уже полна, и выливать некуда. Осенью приезжали, они не взяли ничего», - рассказала Татьяна Ивановна.

Жильцы за свой счет вызывали ассенизаторскую машину, но рабочие отказались убирать. Заявили, что им не под силу это все вычистить, и уехали.

Дворник не появляется. Пожилые обитатели сами собирают мусор, который им постоянно подкидывают посторонние. Те заглядывают регулярно, памятуя, что когда-то здесь стояли ящики для отходов. Но их перенесли ближе к Московской.

В конце 2019 года администрация района помогла вывезти свалку, поддерживать чистоту людям стало проще. Но решить проблему с туалетом малообеспеченным пенсионерам сложно. Жилищная инспекция выдала предписание ЖЭМУП № 7, но реакции не последовало.

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Гость|19.03.2020 19:07|

И это великая страна победитель!ура расеяне.

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