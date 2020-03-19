19.03.2020 | 16:12

Кто-то решил, что опоры отбойников на мосту, который в народе называется Леонидовским или Измайловским, - это урны, и первым бросил внутрь окурок. За ним не замедлили подтянуться и другие, закрепив традицию. В итоге многие столбики полностью забились разным мусором.

Не все хорошо умеют прицеливаться, кое-кто кидает по пути прямо на землю. Территория вдоль путепровода вся в отбросах.

«Ничего не могу сказать. Я не кидаю», - сообщил мужчина.

«Даже предположить не могу. Все зависит от культуры человека. Я никогда не видела, чтобы здесь кто-то специально выбрасывал», - рассказала женщина.

Изменилась картина и под мостом, на парковке. Основная масса мусора свалена при подходе, а в 2018-м местная жительница жаловалась на то, что образовалась свалка на самой стоянке.

«Со стороны Урицкого многие проходят, и здесь постоянно мусор, расколотые бутылки. И вдоль забора, и впереди - мусор. Неужели нельзя какой-то контейнер? Или чтобы ребята ходили какие-то, убирали. Может быть, дворнику сказать, чтобы эту территорию охватывал?» - предлагала жительница Пензы Ирина Александровна.

В итоге за два года свалка «переползла» выше.

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