Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|20:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  89.37  |  $  82.33

Из жизни | В поселке Нефтяник водонапорная башня теряет ресурс

18.03.2020|18:58
Печать

Невероятно красив источник в поселке Нефтяник, особенно когда подмораживает: льдом покрываются растения вокруг водоема, чистая вода весело струится по местности. Правда, льется из башни долго и много.

«Очень давно течет. Месяц-два», - рассказал мужчина.

Днем жители поселка не испытывают проблем с водоснабжением. Но к вечеру ресурс перестает поступать в некоторые дома или течет тонкой струйкой.

Населению обидно, ведь поток питает землю без всякого смысла, льется в частный сектор, на дачные участки.

«Это же питьевая вода, не просто так из речки, а со скважины! Наверное, качают. Может кончиться - и все, будем без воды сидеть. Возможно, так», - отметила местная жительница Ольга Васильева.

Горводоканал башню не обслуживает. Ее строили в те времена, когда создавался поселок для сотрудников нефтеперекачивающей станции. В прежние годы хозяйство было под присмотром, не то что теперь.

«Все время течет. Мы звонили в контору - ничего не сказали. Приезжали раньше, а сейчас не приезжают», - пожаловалась местная жительница Нина Михайловна.

Журналисты «Службы 11» обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой взять под контроль сложный вопрос с водонапорной башней в Нефтянике. Осталось дождаться решения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 19:58|

Ну пробурите скважину, выж нефтяники!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте