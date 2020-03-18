18.03.2020 | 18:58

Невероятно красив источник в поселке Нефтяник, особенно когда подмораживает: льдом покрываются растения вокруг водоема, чистая вода весело струится по местности. Правда, льется из башни долго и много.

«Очень давно течет. Месяц-два», - рассказал мужчина.

Днем жители поселка не испытывают проблем с водоснабжением. Но к вечеру ресурс перестает поступать в некоторые дома или течет тонкой струйкой.

Населению обидно, ведь поток питает землю без всякого смысла, льется в частный сектор, на дачные участки.

«Это же питьевая вода, не просто так из речки, а со скважины! Наверное, качают. Может кончиться - и все, будем без воды сидеть. Возможно, так», - отметила местная жительница Ольга Васильева.

Горводоканал башню не обслуживает. Ее строили в те времена, когда создавался поселок для сотрудников нефтеперекачивающей станции. В прежние годы хозяйство было под присмотром, не то что теперь.

«Все время течет. Мы звонили в контору - ничего не сказали. Приезжали раньше, а сейчас не приезжают», - пожаловалась местная жительница Нина Михайловна.

Журналисты «Службы 11» обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой взять под контроль сложный вопрос с водонапорной башней в Нефтянике. Осталось дождаться решения.

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