18.03.2020 | 16:01

«С 1965 года раз в два года приезжают парни, все долбят, разваливают, а через два месяца опять то же самое будет», - рассказал житель дома № 10а на ул. Карпинского Александр Константинович.

Мужчина говорит про колодец, расположенный на дороге. Он устал смотреть на годами повторяющиеся попытки коммунальщиков укрепить люк. Его заинтересованность работами объясняется просто: от надежности конструкции напрямую зависит душевное спокойствие мужчины.

«Ночью невозможно! Большегрузы идут - дом у нас дрожит. Вот они сейчас приехали и опять лепят. Мне жалко этих мужиков, жалко песок, жалко цемент. А вчера они приехали, газосваркой поварили, пошумели немножечко, я в 05 звонил», - рассказал пензенец.

Александр Константинович не верит в удачный исход.

«И асфальт клали. Мне бы этому проектировщику посмотреть в глаза: как он мог на проезжую часть положить два люка? Сейчас ограничители уберут, и через два-три дня все будет то же самое», - отметил он.

Житель улицы Карпинского предполагает, что изначально необходимо было коммуникации и колодцы расположить не на одной из самых загруженных транспортных артерий, а рядом, на тротуаре.

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