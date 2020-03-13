13.03.2020 | 15:26

Забор, как граница, разделяет убранную территорию и грязную. На участке медицинского учреждения на Пионерской чисто, за пределами ограды начинается свалка. Стоят несколько гаражей, а между ними и за строениями - груда использованных вещей.

Возможно, их собирают бомжи.

«Нет, не живут они там», - возразила пензячка.

Второй вариант: пакеты с ближайшей контейнерной площадки сортируют местные жители. На участке, где стоят баки, не так грязно.

«У нас хорошо убираются, чисто. Утром приезжает молодежь, лопатами все сгребает, а из ящика каждую ночь все вывозят. Насчет этого у нас все хорошо», - рассказала местная жительница Галина Николаевна.

Жильцы не жалуются и на ветки, сложенные рядом с площадкой, - их срезали совсем недавно. Но свалка близ забора удручает. Возможно, старые и разбитые гаражи способствуют ее росту: за ними удобно и прятаться, и прятать.

Один из боксов построили владельцы магазина в доме на Коммунистической. Торговая точка оттуда уже давно перебралась в другое место.

«Это все так и осталось, они все оттуда вывезли, изнутри. Убираются до дерева, а прочее остается», - отметила женщина.

И пополняется за счет принесенных с контейнерной площадки отходов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.