11.03.2020 | 16:45

Втроем не обхватишь старую аварийную ветлу на Ухтомского. Вчетвером - может быть. Дерево растет примерно напротив бокового фасада Коммунистической, 40.

«Мы здесь 47 лет живем, а она уже большая была», - рассказала местная жительница Анастасия Петровна.

«Ему больше 100 лет!» - заявил местный житель Геннадий Николаевич.

Дерево, по мнению жильцов Коммунистической, вот-вот рухнет. Внутри - пустота, все сгнило.

«Он гнилой весь. Прибьет кого-нибудь, это точно», - выразил опасения мужчина.

Толщина ствола - почти 4,8 метра.

Живуча ветла, но, похоже, отпущенный ей срок истекает. Если свалится в сторону гаражей, урон нанесет ощутимый - порвет провода и раздавит строения, если в противоположную - выбьет стекла, может задеть припаркованные машины. Люди постоянно ходят мимо полумертвой ветлы.

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