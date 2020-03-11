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Из жизни | На улице Ухтомского огромная полумертвая ветла грозит рухнуть

11.03.2020|16:45
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Втроем не обхватишь старую аварийную ветлу на Ухтомского. Вчетвером - может быть. Дерево растет примерно напротив бокового фасада Коммунистической, 40.

«Мы здесь 47 лет живем, а она уже большая была», - рассказала местная жительница Анастасия Петровна.

«Ему больше 100 лет!» - заявил местный житель Геннадий Николаевич.

Дерево, по мнению жильцов Коммунистической, вот-вот рухнет. Внутри - пустота, все сгнило.

«Он гнилой весь. Прибьет кого-нибудь, это точно», - выразил опасения мужчина.

Толщина ствола - почти 4,8 метра.

Живуча ветла, но, похоже, отпущенный ей срок истекает. Если свалится в сторону гаражей, урон нанесет ощутимый - порвет провода и раздавит строения, если в противоположную - выбьет стекла, может задеть припаркованные машины. Люди постоянно ходят мимо полумертвой ветлы.

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Гость|11.03.2020 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Толщина ствола - почти 4,8 метра.
Окружность 4,8 и Диаметр-толщина - это разные вещи.Журналистам нельзя прокалываться на знании начальных классов.

Имя: Гость
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