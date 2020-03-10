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Из жизни | Жители дома на ул. Вяземского сами оплатили замену лопнувшей трубы

10.03.2020|15:49
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10 квартир на Вяземского, 27, остались без воды. Подачу отключили на несколько дней: на четвертом этаже лопнула труба - общедомовое имущество.

«Мы позвонили в аварийную, она относится к ЖЭУ. Заявку приняли, к нам приехали слесари, посмотрели и отключили воду. Больше ничего не сделали», - рассказала жительница дома Наталья.

Управляет домом «Жилфонд Железнодорожного района», отыскать хоть кого-то из представителей УК в обычные дни, не говоря о праздничных, - задача не из легких. И в квитанции, и на сайте указан лишь телефон аварийной диспетчерской службы, а та менять изношенные сети не станет. Двое суток люди едва перетерпели.

«Сантехническим бинтом замотали, вот можем малым напором включить, чтобы чуть-чуть набрать воды. У нас маленькие дети», - отметила женщина.

На третьи сутки народ не выдержал.

«Весь подъезд у нас скинулся, причем солидная сумма - по 2 тысячи. И то, что управляющая компания должна была сделать бесплатно, мы вынуждены делать за свой счет. Думаю, мы будем выстраивать отношения с управляющей компанией, чтобы они нам вернули хотя бы часть денежных средств, которые мы сейчас израсходуем», - сообщила жительница дома Елена.

Общедомовые сети УК должна чинить на деньги, собранные на содержание жилья. Также коммуникации обновляют в рамках капитального ремонта. Но ситуация сложилась такая, что действовать нужно незамедлительно. Надеяться на скорую помощь управляющей компании сразу после праздников население не стало.

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Гость|10.03.2020 19:10|

Нужно было срочно обращаться к губернатору И.А.Белозерцеву в соцсетях.

Гость|10.03.2020 19:39|

У местного чиновника пузо или харя не лопнули?

Имя: Гость
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