10.03.2020 | 17:34

По дороге, ведущей от улицы Рахманинова к Бородина, можно двигаться напрямую по лужам, которые отчасти скрывают глубокие ямы, или стараясь их объезжать, насколько это вообще возможно. Небольшой участок был отремонтирован, а дальше начинается полоса препятствий.

«Здесь давно такая дорога, ехать вообще нельзя, тем более на такой машине. Что-то делали и не доделали до конца», - рассказал горожанин.

«Как? Хоть летай. Не ехать нужно, а перелетать. А мне нужно сюда попасть - необходимость. Ремонтировать приходится после этих ухабов», - отметил мужчина.

В 2019 году журналистов «Службы 11» приглашал не водитель, а пешеход. В сухую погоду, чтобы показать размер выбоин.

«Ямы одни, 15-20 сантиметров, а бывает, и 30 почти. Кто не знает и едет - бац! - нет передней подвески. Особенно если скорость - 40-50 километров», - пожаловался местный житель Александр.

Но так разогнаться почти нереально. Большинство водителей, даже впервые бывающие здесь, еле крадутся, опасаясь за машину. Местные жители самостоятельно пытались засыпать ямы щебнем и асфальтовой крошкой, но это спасало лишь на несколько дней.

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