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Из жизни | В Военном Городке подвал дома затопило канализационными стоками

06.03.2020|16:44
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Содержимое канализационных труб вытекает в колодец, заявил житель Военного Городка, 2. Подобное рядом с домом № 7 случается довольно часто, причем нечистоты выливаются не только в шахте во дворе.

«Стоит и не уходит никуда, каждый раз так. Грязь, нечистоты - все находится в подвале. И комары, и мухи, и блошки - все здесь и в квартире. Запах плохой, невозможно дышать», - отметил Василий Иванович.

«У нас запах, дышать нечем, на первом этаже живем, все квартиры задыхаются. Никто никаких мер не принимает. Насекомые, вонь, в подвале все время жижа стоит», - сообщила Елена Васильевна.

Жители дома уверяют: проблемы с канализацией начались с заселения - десятилетиями приходилось вызывать аварийную бригаду. Есть подозрение, что трубы уложили не под тем углом. Со временем жир и жижа прилипали к стенкам, сужая отверстие. Настал критический момент, когда прочищать сети нужно уже едва ли не еженедельно.

«Изначально, когда дом строился, что-то неправильно там сделали. И теперь мы страдаем», - пожаловалась женщина.

«Приезжали, слесарь сказал, что делали заявку, и никто не шевелится», - пояснил местный житель.

Люди настаивают на том, чтобы вскрыть старые сети, дабы понять, в чем дело. Ведь заливает только их дом - соседние избавляются от сточных вод без проблем.

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