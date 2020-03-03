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Из жизни | Жильцы дома на ул. Пушанина не могут сменить управляющую компанию

03.03.2020|18:41
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Стихийный субботник произошел в будний день на Пушанина, 3. Жильцы связали его с проведением неофициального схода - они решили пообщаться по поводу смены управляющей компании. ЖЭК «Центральный» быстро организовал бурную деятельность: и дворник прибыл сыпать песок, и уборщица - мыть подъезды, и руководящее звено надзирать за происходящим и, вероятно, послушать, о чем говорят люди.

«В октябре я ходила подписывать, чтобы нам подрядчик поставил пластиковые окна в подъездах. Мы собрали протокол, договор, смету, я увезла в управляющую компанию - Корнилову. Корнилов сказал, что все рассмотрят. До сих пор они все рассматривают. И неизвестно, куда делись наши документы», - рассказала председатель совета дома Галина Александровна.

Дом располагает спецсчетом. Актив Пушанина, 3, мог бы добиться замены окон еще в прошлом году, но из-за проволочек не вышло. В управляющей компании люди получили распечатку, кто сколько из жильцов платит по месяцам. Нашли много фактических несоответствий и даже нелепостей.

«На первом листе написано «Ушанина», на втором листе - «Шанина», на третьем - «Панина». Я сверила: за октябрь в квитанциях не хватает 21 041 рубля оплаты, в реестр не вписали», - сообщила член совета дома Галина Егоровна.

Но не только эта история послужила поводом для расторжения договора через год после его заключения. Не удовлетворила работа управляющей компании в целом, претензий накопилось много. Жильцы выбрали новую, но старая не отдает документы.

«Нашлись пять человек, написали заявления, что не хотят уходить в другую управляющую компанию. Протокол собственников есть, люди подписывали в новой управляющей компании, потому что обслуживания нет. Мы за месяц по два-три раза пишем жалобы в жилищную инспекцию», - пожаловалась Галина Александровна.

Дозвониться до директора УК журналистам «Службы 11» не удалось, никто не брал трубку. Жильцы решили попробовать и набрали номер от лица неизвестного абонента. Переговоры были недолгими.

«Когда пройдет разбирательство, тогда мы отдадим ваши документы». Сказал, приедет, напишут заявление и с 1 апреля нас выкинет», - пояснила женщина.

Начать работать с новой компанией обитатели Пушанина, 3, намеревались с 1 марта.

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Гость|03.03.2020 19:45|

А деньги где Зин ?

Имя: Гость
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