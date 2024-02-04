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Глас народа

В поселке Чаадаевка по стенам многоэтажки текут водопады

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Жительница поселка Чаадаевка Городищенского района Елена написала в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» о ЧП в доме № 37 на улице Центральной.

Крыша многоэтажки протекла. Стены не просто промокли, вода, по словам Елены, льется из розеток.

«Это пожароопасная ситуация! Мы боимся за жизнь детей и свою», - сообщила сельчанка.

Она отметила, что ЧП случилось из-за недобросовестного подрядчика, который несколько лет назад занимался капремонтом дома.

В поселке Чаадаевка по стенам многоэтажки текут водопады

О своей беде жильцы рассказали и в районной группе соцсети «ВКонтакте». Они поделились фото и видео мокрых стен в квартирах, подъездах. Последствия ЧП видны и на фасаде дома.

В поселке Чаадаевка по стенам многоэтажки текут водопады

«Вода попала в розетку. Был сильный треск. Хорошо, что я вовремя приехала с работы», «Нужно срочно решать этот вопрос с крышей! Ее нужно перекрывать полностью, иначе дом просто рассыплется», «В квартирах этого дома по стенам течет целый водопад. Люди делали ремонт, а теперь обои отваливаются, потолки все мокрые. У некоторых жителей даже спальные гарнитуры все мокрые», «В 6-м подъезде стык весь сочится! Во втором подъезде наледь до третьего этажа!» - назвали проблемные места сельчане.

В поселке Чаадаевка по стенам многоэтажки текут водопады

На их обращения отреагировала районная администрация. Жильцам сообщили, что сотрудники управляющей компании удалили сосульки и наледь с крыши. Однако это вызвало шквал возмущения у людей, они потребовали отремонтировать кровлю.

«К сожалению, решить проблему протечки силами управляющей организации не представляется возможным, так как выполнение работ по капитальному ремонту крыши относится к полномочиям Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области. Фондом определены сроки капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 37 на улице Центральной в 2040-2042 гг.», - написал представитель администрации Городищенского района.

Он заявил, что специалисты запланировали поквартирный обход в доме утром 4 февраля, чтобы составить ходатайство для переноса срока капремонта на более ранний.

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