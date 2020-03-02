02.03.2020 | 17:24

«Дети здесь бегают, в войнушку играют. Это страсть вообще!» - описала пенсионерка.

Жители двух домов на улице Карпинского требуют сноса расселенного и частично сгоревшего здания напротив. Деревянное строение представляет серьезную опасность не только для ребятишек. В непосредственной близости другая двухэтажка - № 20а. Она может вспыхнуть.

«Мы боимся повторного поджога. Когда загорелся в первый раз-то, вызвали пожарников, они сказали, что еще бы пять минут - и наш дом бы сгорел. Но, слава богу, все обошлось, затушили», - рассказал местный житель Вячеслав Григорьевич.

Дом № 10, где живет Алина Ивановна, находится дальше. Потому она говорит о безопасности детей - рядом игровая зона - и эстетике.

«Около памятника будет праздник большой - 75 лет, годовщина войны. Люди здесь толпами ходят, рядом с памятником, это страсть какая-то, я говорю», - сообщила пенсионерка.

Снести здание должны были давно. Но с предложенными условиями переезда не согласилась одна семья, пошла в суд.

«Предоставить мне должны трехкомнатную квартиру в центре города со всеми удобствами, так как моя собственность находится в центре города. Они это делают без учета стоимости коммуникаций, земли. Я здесь не одна «обиженная». Это просто нарушение моих жилищных прав, это уже в систему входит», - пояснила жительница дома Валентина Павловна.

На девять лет растянулся судебный процесс. Все это время соседи печально известной двухэтажки смотрели сначала на ее развалины, потом уже на выгоревшие руины и опасались того, что огонь перекинется и на их дома.

«Ребятишки бегают и поджигают пух. Мы с ведрами около них ходим, тушим. Сидим на пороховой бочке», - отметил местный житель Илья Андреевич.

Соседи говорят, будто чиновники им сообщили, что снос запланирован на март. Он наступил.

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