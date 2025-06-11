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Происшествия

На улице Чапаева из-за пожара в доме эвакуировали 15 человек

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В среду, 11 июня, в Пензе случился пожар в 10-этажном доме на Чапаева, 71.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:04. На тушение выезжали 20 пожарных на 5 спецмашинах.

«Сгорела квартира на площади 20 кв. м. общей площадью 28 кв. м на 9-м этаже. Эвакуировано 15 человек», - прокомментировали в региональном ГУ МЧС России.

Причина пожара устанавливается.

10 июня в Пензенском районе случилось сразу 2 возгорания, причиной которых стал грозовой разряд. Оба ЧП были в СНТ «Южное», сигнал в МЧС поступил в одно и то же время - в 19:14.

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Источник — фото МЧС
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