На улице Чапаева из-за пожара в доме эвакуировали 15 человек

В среду, 11 июня, в Пензе случился пожар в 10-этажном доме на Чапаева, 71.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:04. На тушение выезжали 20 пожарных на 5 спецмашинах.
«Сгорела квартира на площади 20 кв. м. общей площадью 28 кв. м на 9-м этаже. Эвакуировано 15 человек», - прокомментировали в региональном ГУ МЧС России.
Причина пожара устанавливается.
10 июня в Пензенском районе случилось сразу 2 возгорания, причиной которых стал грозовой разряд. Оба ЧП были в СНТ «Южное», сигнал в МЧС поступил в одно и то же время - в 19:14.
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