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Происшествия

При пожаре на улице Ульяновской спасли женщину

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Вечером в воскресенье, 8 июня, на улице Ульяновской в Пензе произошел серьезный пожар. Из огня удалось спасти женщину.

О ЧП в Сети рассказали горожане. По их словам, пожар случился в доме № 13. На кадрах с места происшествия - коридор в подъезде, на полу без сознания лежит женщина. После того как ей в лицо брызнули водой, она приходит в себя.

Очевидцы сообщили, что это жительница дома, она пострадала и попала в больницу.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Вызов спасателям поступил в 22:10. Вспыхнул строительный мусор на площади 5 кв. метров на балконе общего пользования на 8-м этаже дома. На ликвидацию огня привлекли 10 человек и 3 единицы техники.

«Спасена женщина 1979 года рождения, эвакуировано 5 человек», - добавили в МЧС.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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