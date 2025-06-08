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Происшествия

Ночной пожар в поселке Лунино: сгорели машина и мотоцикл

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В рабочем поселке Лунино в ночь на воскресенье, 8 июня, произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 2:36.

На улице Юбилейной огонь охватил надворные постройки на площади 340 кв. метров. Пламя угрожало распространиться на расположенные рядом жилые дома и гаражи.

Ночной пожар в поселке Лунино: сгорели машина и мотоцикл

«На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 12 человек личного состава МЧС России и муниципальной службы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных распространение огня удалось остановить - жилые дома уцелели.

Огонь уничтожил автомобиль ГАЗ-69, мотоцикл «Урал» и прицеп. Люди не пострадали.

Ночной пожар в поселке Лунино: сгорели машина и мотоцикл

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Фото 2 предоставлено региональным ГУ МЧС России.

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Источник — фото 1 и 3 - группы «Подслушано в Лунино»
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