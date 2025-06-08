При пожаре на проспекте Победы спасли 11 человек

08.06.2025 | 11:10

В Пензе утром в воскресенье, 8 июня, в пятиэтажном доме на проспекте Победы случился пожар. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Пожар произошел в общем коридоре на 5-м этаже. На ликвидацию пламени привлекли 24 человека и 6 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Удалось спасти 11 человек, 15 жильцов дома эвакуировали. При пожаре пострадала 45-летняя женщина.

Пламя уничтожило коридор на площади 40 кв. метров.

3 мая в доме на проспекте Победы загорелась квартира на 1-м этаже. Из зоны сильного задымления спасли 10 человек, в их числе двое детей и 1 маломобильный пензенец.