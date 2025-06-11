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Происшествия

В Пензенском районе от удара молнии сгорели 2 садовых дома

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Во вторник, 10 июня, в Пензенском районе случилось сразу 2 пожара, причиной которых стал грозовой разряд.

Оба ЧП были в СНТ «Южное», сигнал в МЧС поступил в одно и то же время - в 19:14.

В первом случае полностью сгорел 2-этажный деревянный садовый дом (50 кв. м) на улице 7-й Северной; во втором - кирпичный (48 кв. м), крытый шифером по деревянной обрешетке, на 6-й Северной, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Это не первый в 2025 году пожар из-за удара молнии. 1 июня в селе Напольный Вьяс Лунинского района огонь, возникший после грозового разряда, уничтожил надворные постройки на улице Бобровской.

В 2024-м также было несколько происшествий по той же причине.

В июле в селе Вишневом Тамалинского района молнией убило супружескую пару. Муж и жена пасли стадо коров.

В том же месяце на улице Дачной в деревне Марьевке Пензенского района полностью сгорел садовый дом площадью 30 кв. м.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района вспыхнул частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м. Никто из людей не пострадал.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.

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