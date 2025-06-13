Происшествия

При пожаре в Спасске погиб 55-летний мужчина

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В ночь на пятницу, 13 июня, в Спасске случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал поступил в МЧС в 1:49.

На улице Володарского загорелись деревянный дом без кровли и надворная постройка. Огонь прошелся по площади 60 кв. м.

Ликвидацией пожара занимались 8 сотрудников МЧС и добровольцев, привлекалось 3 спецмашины.

«На месте обнаружен погибшим 55-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в региональном СУ СКР.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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