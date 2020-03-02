02.03.2020 | 17:06

Много чего можно отыскать в подвале дома № 74 на Калинина. Помещение под четырьмя подъездами большое, за 40 с лишним лет существования высотки скопился разнообразный хлам. Но жильцы кладовок там не имеют, это исключительно техническое подполье.

«Вот, пожалуйста, красивый натюрморт: кто-то принес лет 15-20 назад диван. Бесхозность. Каждый год должны обходить подвалы и убирать все лишнее, а если 20 лет не ходить... Именно здесь стоит дорогостоящий общедомовой прибор учета на горячую и на отопление. Впотьмах приходил замеряльщик и говорил: «А куда идти?» - рассказала жительница дома Ленина Васильевна.

Разговор о запущенном подвале всплыл неслучайно. Полгода назад жильцы на общем собрании решили поменять сети водоснабжения, окна в подъезде. Поскольку у высотки спецсчет, обитатели сами выбрали подрядчика.

«Обращаемся к нашей управляющей компании подготовить дом к капитальному ремонту, поскольку в ужасном состоянии подполье, освещение. Сделайте так, чтобы люди пришли работать с инструментами, с материалами и им было где расположиться», - отметила женщина.

Но как валялся старый диван, как хрустел битый кафель под ногами, как были спутаны в клубок мертвые провода, так все и осталось.

«Какое неуважение к людям, которые пришли делать добро!» - возмутилась Ленина Васильевна.

Подрядчики завезли материал, заменили окна в подъездах, приступили к монтажу коммуникаций. ЖЭМУП № 7 по-прежнему игнорирует просьбы активистов очистить помещение от хлама и восстановить систему освещения: в подвале только пара-тройка лампочек, способных гореть.

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