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Из жизни | У остановки «Аптека» на проспекте Строителей выбилась плитка

28.02.2020|16:35
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Вероятно, из лучших побуждений сделали специалисты многоярусную площадку на остановке «Аптека» на четной стороне проспекта Строителей. Из-за солидного перепада по высоте между тротуаром и дорогой, чтобы не было резкого уклона, смастерили что-то вроде широких ступеней. На две верхних народ жалуется меньше, на нижнюю - чаще всего.

«Ну высоко, это да», - отметила горожанка.

Плитки у края откололись, и возникла еще одна неожиданная и ненужная ступень, где люди чаще спотыкаются и соскальзывают.

«Ну а чего же здесь удобного? Все в разрушенном состоянии находится. Конечно, неудобно», - пожаловалась женщина.

Виталий Васильевич часто приходит на остановку и, насмотревшись на мучения других пешеходов, располагается подальше от дороги.

«Лед был, автобус близко не подъезжает к бордюру, и падают некоторые. Плохо. Зимой надо чистить вовремя, а то вовсе не чистят. Падают здесь и ноги ломают», - рассказал пензенец.

Нижний ярус сильно разрушен, верхние тоже не полностью уцелели. По краям плитка выбита. На основной площадке много пустых ячеек.

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