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Из жизни | Жители улицы Карпинского преодолевают длинную лужу у подъезда

27.02.2020|14:44
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Героически добираются до подъезда обитатели дома № 8 на улице Карпинского из-за воды и льда на тротуаре.

«Как мы ходим? Держимся за лавку и переходим», - рассказала пенсионерка.

«У нас тут бабушка держалась-держалась и упала. И теперь не выходит. Люди боятся: пройти невозможно, скользко», - пожаловалась горожанка.

Проблема не нова. Годами с ней сталкиваются жители первого подъезда.

«Летом, когда дождь, - то же самое. Тут надо асфальт поднимать, чтобы вода сходила», - предложила женщина.

«Для отчета накидали асфальта, а насыпи, никакой «подушки» нет. Сделали - и все!» - возмутился мужчина.

Местные жители надеются, что освещение проблемы поможет им в ее решении. Прецедент есть: после сюжета «Службы 11» о том, что негде отдохнуть пожилым, управляющая компания наконец установила скамейку. Только добираться до нее теперь сложно и опасно.

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