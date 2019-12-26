26.12.2019 | 15:04

Рядом с домом № 39 на Ударной, где ремонтировали разрушающиеся стены, ходить сложно. Рабочие уехали, а разбросанные по всему двору обломки кирпичей остались. Замененная часть кладки вмерзла в лед, а рядом с торцом бывшего общежития - куча строительного мусора.

«Недели две уже, если не месяц. Все убрали, все стеллажи, а это так и осталось. Здесь и не проехать, и не пройти толком, всем неудобно. Мы интересовались, спрашивали. Закончили, говорят, закончили, денег нет больше на ремонт», - рассказала Нина Григорьевна.

Разваливаться здание стало еще несколько лет назад. Активисты ходили по кабинетам чиновников, писали жалобы, но реакции не было.

Наконец в 2019-м году деньги на ремонт кладки нашлись, кирпичи начали менять, но появилась новая проблема. Центральный вход надолго закрыли, чтобы на головы людей ничего не упало. Пришлось внутрь пробираться через боковой.

Теперь центральный вход открыт, но почему-то разбросанные кирпичи никто не собрал и не вывез. Они вмерзли в лед, появились искусственные неровности, о которые прохожие спотыкаются в темное время суток.