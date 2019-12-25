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Из жизни | Жителям улиц Рахманинова и Глазунова приходится ходить по голому льду

25.12.2019|15:32
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Спасение скользящих - дело рук самих скользящих. Видимо, так получается у жильцов домов, о которых не заботятся управляющие компании.

Дворник обслуживает участок у четырехэтажки № 20 на улице Глазунова, но не у старых построек на углу с улицей Рахманинова. Приготовил запасы песка, утром все обработал, а в нескольких метрах от засыпанной территории - ледяная гладь.

«Ну ходим так, куда же деваться», - рассказал мужчина.

Во время недавней оттепели растаяли небольшие сугробы на улицах. Легкого мороза хватило, чтобы лужи покрылись льдом. Грязь на дорогах, тропах застыла, стало скользко.

«Сейчас еле дошла - сплошной лед», - отметила горожанка.

«Скользко, но я хожу, ничего, хоть и нога сломана. Нормально», - поделилась пенсионерка.

Не так давно губернатор раскритиковал чиновников.

«Какая более важная задача сегодня? Чтобы люди не ломали себе руки-ноги, головы не разбивали на льду! В городе плохо!» - возмущался Иван Белозерцев.

Пешеходам приходится шаркать, чтобы не поскользнуться.

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